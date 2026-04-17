Партия „Възраждане” закри предизборната си кампания с митинг в Стара Загора. Мотото на срещите на кандидатите от листите с техни избиратели от различни точки от страната беше "Свободен народ, независима държава".

Лидерът на партията Костадин Костадинов се обърна към всеки пълнолетен българин с призив да гласува по убеждение и съвест, а не срещу заплащане и по принуда. От формацията заявиха, че ще продължат да отстояват правата на българските граждани, както в България, така и извън нея.

„Колкото по-висока е избирателната активност в неделя, толкова можем да се похвалим ние, които ще бъдем в парламента, с представителност на демокрацията в България. Едно е да представляваш 70-80% от българския народ, друго е да представляваш едва 1/3 от него. Ние няма да спрем да се борим за свободна и независима България и за българските национални интереси. Спасението е дело на всеки един от нас. Ако някой се чуди какво може да направи за родината си – най-доброто е в неделя всеки да гласува и лично моят съвет е да гласува за „Възраждане”, заяви Костадинов.

Редактор: Калина Петкова