Избирателната активност е големият ключ за това какво ще се случи и каква подредба ще има в следващото Народно събрание. Това заяви в ефира на NOVA социологът от агенция "Тренд" Евелина Славкова. По думите ѝ все още не е ясно каква ще бъде активността.

"Измерваме, че 3,2 милиона пълнолетни български граждани, че ще излязат да гласуват, но тази активност може да се повиши, защото има хора, които в последния момент могат да решат да излязат да гласуват. Колкото по-висока активност имаме, толкова по-висок ще бъде прага за влизане в следващото НС, което може да попречи на по-малките политически партии да намерят място там", заяви тя.

„Тренд”: Пет сигурни формации с представителство в следващото НС, три са на ръба

Славкова коментира, че голямата активност традиционно помага на новите политически субекти, които са участници в изборите, тъй като те често имат много по-голяма периферия, която да мобилизират, в сравнение с политическите партии, които вече са част от политическата сцена.

"Изключително ключово ще бъде дали ще имаме 5-партиен, 6-партиен или 7-партиен парламент - това ще бъде определящо за това колко лесно и каква коалиция ще може да се състави в следващото Народно събрание", каза тя.

"Виждаме политически партии, които имат реален шанс да прескочат 4-процентовата бариера. Те със сигурност биха влезли в разговор за съставяне на правителство, така че на партията на Румен Радев би ѝ било по-лесно, ако има фрагментиран парламент. В същото време, колкото по-фрагментиран е парламентът, това би взело от него", каза още социологът.

"Със сигурност може да има по-висока активност от тази, която социологическите агенции измерват. Има едни между 15% и 18% от хората, които решават в последния момент за кого да гласуват, което е висок дял. В тези дялове има хора, които решават пред урната за кого да гласуват", посочи още Славкова.

