Ивелин Михайлов обяви, че ще представи анализ на прехода и процесите в страната през последните десетилетия
На среща със симпатизанти в Националния дворец на културата в София партия "Величие" закри предизборната си кампания. Лидерът на най-малката група в настоящия парламент Ивелин Михайлов обяви, че ще представи анализ на прехода и процесите в страната през последните десетилетия, както и решенията, които предлага партията. По думите му ако влязат в следващия парламент, ще бъдат непримирима опозиция, а ако са в управлението - ще настояват за промени в полза на хората.
„По време на тази кампания най-важното е, че, за разлика от другите партии, ние не трябва да обещаваме нещо, защото показахме цяла година как работим, как помагаме на хората и как извършваме това, което трябва да извършва всяка една опозиционна партия, а именно – да контролира управляващите. Опозиционните партии не са в Народното събрание да правят законопроекти, а за да контролират, че управляващите няма да правят безобразия. През последните 36 г. е нямало явление като партия „Величие”, което наистина да контролира”, подчерта Михайлов.Редактор: Калина Петкова
