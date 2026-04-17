Параваните не позволяват да бъдат реализирани някои от схемите за контрол върху избирателите за разкриване на тайната на вота. Това заяви съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите Ваня Нушева в студиото на „Пресечна точка” по NOVA. По думите ѝ неслучайно въпросът с параваните е бил изведен на преден план още в началото на предизборната кампания.

„Институциите от изпълнителната власт положиха всички усилия, за да гарантират две ключови неща - добре организирани избори в съответствие с правомощията на институциите на изпълнителната власт и по-честни избори, при които българските избиратели няма да са подложени на онзи натиск, на който бяхме свидетели при предходни избори. Тук е изключително важна ролята на МВР. Със същия кадрови ресурс бяха установени много по-голям брой нарушения и данни за престъпления”, заяви Нушева.

Тя отбеляза, че ключова роля имат и политическите партии, защото те преценяват и имат пълното право да определят кои да са техните представители в секционните избирателни комисии. „ЦИК даде ясен знак на политическите партии, че няма да се съгласи да назначи членове на СИК, които са били уловени в нарушение на предходни избори”, коментира тя.

Съветникът на служебния премиер по изборните въпроси отбеляза още, че членовете на секционните избирателни комисии ще получат достатъчно адекватно възнаграждение за своята работа. Тя посочи, че то е неколкократно по-високо от това, което получават членове на СИК дори в европейски държави с висок стандарт.

По отношение на видеонаблюдението Нушева каза, че когато е документирано дадено нарушение, в последствие изборната администрация има правомощията да наложи санкции. По думите ѝ документирането на груби нарушения пък може да е основание да бъде сезиран и Конституционният съд. „Видеонаблюдението е важен фактор в рамките на нашия изборен процес. Благодарение на него, успяваме да видим какво правят членовете на СИК - нещо, което наблюдателите и застъпниците виждаха на терен доскоро, но не и масовата аудитория”, каза още тя.

