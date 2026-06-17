Дни преди астрономическото лято - ще се окажат ли родните курорти без туристи, какви са тенденциите при пътуванията и имат ли притеснения от бранша? На фона на очакван спад на туристите от някои пазари и поскъпването на живота като цяло – какви са основните предизвикателства и прогнозите за сезона?

Димитрина Горанова от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти каза в предаването „Твоят ден”, че проблемът с идването на 120 хил. германски туристи по-малко е възникнал още през зимата, когато една чартърна компания е анулирала договора си и е пренасочила самолетите си да обслужват други дестинации.

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„За съжаление решение на проблема не може да се намери, така че ще трябва да търсим туристи по други канали. Очакваме туристи от традиционните пазари – Румъния, Великобритания, Полша, Чехия, Сърбия, както и от Скандинавието”, каза Горанова.

По думите й летният сезон стартира бавно и това е тенденция от последните няколко години. „Юни месец е доста слаб, активният сезон, когато има добра заетост, е през юли и август”, допълни тя.

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Горанова каза още, че галопиращите цени карат потребителите да променят своето поведение, от гледна точка изчакване, несигурност и по-резервирано разходване на средства.

По думите й няма туристическа дестинация, особено преките конкуренти на България – Турция и Гърция, където да не са се повишили цените за настаняване. „Това което отличава Гърция е, че храните и ресторантьорските услуги са на по-достъпно ниво, отколкото по българските курорти”, подчерта Димитрина Горанова.