Франция осъди остро палежа на два автомобила на българското посолство в столицата на Република Северна Македония и изрази пълна солидарност със служителите на дипломатическата мисия. „Нищо не може да оправдае подобно посегателство срещу сигурността на дипломатическите мисии, която трябва да бъде гарантирана при всички обстоятелства“, се казва в позиция на френското посолство в Скопие.

От дипломатическата мисия приветстваха бързата реакция на македонските власти и усилията за пълното изясняване на случая. Париж също така насърчи властите в Северна Македония и България да работят за изграждането на доверие в двустранните отношения.

Припомняме, че на 15 юни по обяд мъж заля със запалителна течност и подпали автомобил, собственост на българската дипломатическа мисия. Огънят впоследствие обхвана и втори служебен автомобил, паркиран наблизо.

Президентът приема запалването на колите на посолството в Скопие като посегателство срещу България

Нападението беше извършено непосредствено пред сградата на посолството, където има постоянен полицейски пост. По информация на българската страна по време на палежа не е последвала незабавна реакция от дежурните служители.

След подадения в 12:13 ч. сигнал полицията в Скопие започна издирване и в рамките на няколко часа задържа предполагаемия извършител - 44-годишен от Скопие. При полицейските действия бяха открити и дрехите, с които той е бил облечен по време на нападението. По случая продължава разследване, като се очаква срещу задържания да бъде повдигнато обвинение по бърза процедура.

Междувременно всички 17 български евродепутати изпратиха общо писмо до своите колеги в Европейския парламент часове преди днешното гласуване на годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония. В него те определят палежа като умишлен акт на агресия, мотивиран от омраза, и предупреждават за поредица от случаи, насочени срещу българи, български институции и българска дипломатическа собственост в страната. Евродепутатите настояват за категоричен институционален отговор и за гарантиране на върховенството на закона, добросъседските отношения и европейските ценности. „Тази атака не може да бъде разглеждана като изолиран криминален инцидент. Тя представлява пряко предизвикателство към принципите на дипломатическата защита, взаимното уважение и добросъседските отношения, върху които е изграден европейският проект“, се казва в писмото.

Редактор: Дарина Методиева