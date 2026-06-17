Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че произвеждането на предупредителни изстрели от руска фрегата в Ламанша с цел да се отклони британска цивилна яхта в близост до британските териториални води е било безразсъдно и дълбоко тревожно, предаде „Ройтерс“.

Инцидентът е станал вчера според изявления на министерствата на отбраната на Великобритания и Русия. Според Москва целта на стрелбата е била да бъде предотвратен сблъсък след неуспешни опити на кораба „Адмирал Григорович“ да се свърже с яхтата.

Руски военен кораб е произвел предупредителни изстрели по британска яхта в Ламанша

„Това, което се случи в Ламанша, е дълбоко тревожно. Беше безразсъдно“, заяви Стармър, който е във Франция за срещата на Г-7, пред „Би Би си Нюз“. Стармър посочи, че според оценката на Министерството на отбраната руският кораб „се е носил по течението, а изстрелите са били предупредителни“.

„Това не е трябвало да се случва. Това е безразсъдно, а двойката, която се е намирала на яхтата, сигурно е била ужасена.“

Руското министерство съобщи вчера, че екипажът на фрегатата е забелязал яхта, движеща се по курс, който е създавал риск от сблъсък с кораба. След като многократните опити за установяване на радиовръзка се оказали неуспешни, фрегатата е произвела предупредителни изстрели, включително изстрели от огнестрелно оръжие, пред яхтата, посочи министерството. То добави, че след това яхтата е променила курса си и се е отдалечила.

Британското министерство на отбраната описа случая като „изолиран инцидент“, който няма връзка със залавянето на кораб от руския т. нар. сенчест флот, задържан от британски командоси през уикенда.

Редактор: Ивета Костадинова