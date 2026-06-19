12 заповеди за събаряне на 12 постройки в местността "Баба Алино" ще бъдат издадени до края на днешния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Всяка седмица се очаква да се подписват между 10 и 15 нови заповеди за събаряне. Ангажиментът за премахването им ще е на инвеститора - корпорация КУБ. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне.

Дванайсетте от днес са за къщи с по 4 апартамента във всяка, като те не са били продадени на граждани, а техен собственик е корпорация КУБ. Инвеститорът има 14 дни да обжалва заповедите. А общо 60 дни е даденият от общината срок за събаряне.

Изследват „Баба Алино” с въздушно лазерно сканиране

"Това са постройките, които са изградени на базата на тези четири търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място и смятам, че тези заповеди ще издържат в съда. Отне ни време, за да можем да ги прецизираме, да няма пропуски, за да издържат на едно съдебно дело. Те подлежат вероятно на обжалване, така че не можем да кажем, че багерите ще дойдат утре", заяви Благомир Коцев.

Първата стъпка преди самото събаряне на сградите е отмяна на незаконно издадените удостоверения за търпимост. Така ще стане ясно кои постройки са вдигнати неправомерно и кои са законни.

Тепърва ще се правят сметките и колко ще струва на общината събарянето в случай, че от КУБ откажат да го направят. За целта ще бъдат запорирани активите на компанията. А от Регионалната дирекция по горите ще имат ангажимента да предложат вариант как да се възстанови гората, изсечена от инвеститора.

От своя страна, регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви.

На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции.