Продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. А в четвъртък вечерта министър-председателят Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието.

Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с Володимир Зеленски

Тема на разговора между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове.

Редактор: Станимира Шикова