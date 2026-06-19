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Премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски
Продължава срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. А в четвъртък вечерта министър-председателят Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието.
Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с Володимир Зеленски
Тема на разговора между тях е била енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Обсъден е бил и потенциалът за партньорство при производството на дронове.Редактор: Станимира Шикова
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