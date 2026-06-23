Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността „Баба Алино“. Миналата седмица бяха разписани 12.

В съобщение от корпорацията КУБ, която стои зад изграждането им, заявиха, че „предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред“.

Кметът на Варна издава първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността „Баба Алино”

Инвеститорът Олег Невзоров и казуса с незаконното строителство както вчера, така и днес са във фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха вчера, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан три пъти.

Редактор: Цветина Петкова