Снимка: БГНЕС
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Сагата „Баба Алино”: Очакват се нови между 10 и 15 заповеди за събаряне на сгради в комплекса
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Миналата седмица бяха разписани 12
Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността „Баба Алино“. Миналата седмица бяха разписани 12.
В съобщение от корпорацията КУБ, която стои зад изграждането им, заявиха, че „предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред“.
Кметът на Варна издава първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността „Баба Алино”
Инвеститорът Олег Невзоров и казуса с незаконното строителство както вчера, така и днес са във фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха вчера, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан три пъти.Редактор: Цветина Петкова
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