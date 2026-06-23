Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни.

"Ако Иран не спазва споразумението или ако се държи зле, ще направя каквото трябва", каза Тръмп пред журналисти.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

Пред журналисти американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати.

Тръмп коментира и въпроса с иранските средства, които предстои да бъдат освободени след договореностите между Вашингтон и Техеран. Според него тези средства трябва да бъдат насочени основно към закупуване на храни от американски производители.

Американският президент аргументира позицията си с необходимостта Иран да осигури прехрана за населението си, като подчерта, че подобен подход би бил от полза и за американските фермери.

Колко пъти Тръмп обяви, че споразумението с Иран е на прага

От Техеран обаче реагираха незабавно. Управителят на иранската централна банка заяви, че страната не е поемала ангажимент да купува селскостопанска продукция от САЩ и че подобно условие не фигурира в нито едно от действащите споразумения между двете държави.

Така, въпреки признаците за напредък в диалога между Вашингтон и Техеран, между двете страни продължават да съществуват разногласия относно конкретните условия и изпълнението на постигнатите договорености.

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Редактор: Цветина Петкова