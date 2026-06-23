Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева вицепрезидентът на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техеран настоя, че това не е вярно.

Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан.

Джей Ди Ванс съобщи, че Иран ще допусне инспектори на МААЕ след разговорите със САЩ

Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, „Хизбула“ уби петима израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. По-рано Съединените щати се съгласиха с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив.

"Работим с нашите съюзници - от израелците до арабските страни от Персийския залив - за да се уверим, че примирието ще се запази. И сме много, много доволни какво е положението. Иранците допускат ядрени инспектори в страната си за първи път от дълго време. Очевидно ще засилим този режим на инспекции, за да гарантираме, че те никога няма да имат ядрено оръжие", заяви Ванс.

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Редактор: Цветина Петкова