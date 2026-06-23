Ключов ден по разследването, свързано с групата на „Калашниците”. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки „задържане под стража” за 3 лица - Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов.

Защитите им обжалваха първоначалните им задържания, а днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки.

„Калашниците” от „Ботунец”: 52 задържани и 16 с повдигнати обвинения

Групата на „Калашниците” привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе”, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал „Ботунец”. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чиито мерки за неотклонение се гледат днес, обвиненията са за принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди.

Редактор: Ина Григорова