От 1 юли "Лукойл Нефтохим Бургас" ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи на извънреден брифинг в Министерски съвет днес новоназначеният за особен търговски управител на държавата Евгени Симеонов.

По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“, на която присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Премиерът и двама министри на среща с представители на ръководствата на „Литаско“ и „Лукойл“

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Редактор: Мария Барабашка