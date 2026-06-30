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Това съобщи новоназначеният за особен търговски управител на държавата Евгени Симеонов
От 1 юли "Лукойл Нефтохим Бургас" ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи на извънреден брифинг в Министерски съвет днес новоназначеният за особен търговски управител на държавата Евгени Симеонов.
По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“, на която присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.
Премиерът и двама министри на среща с представители на ръководствата на „Литаско“ и „Лукойл“
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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