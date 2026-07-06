Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещение в Анкара, където ще проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът между двамата лидери ще се състои в президентския комплекс „Бештепе“ и ще предшества срещата на върха на НАТО, която събира държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса.

В центъра на двустранните разговори се очаква да бъдат развитието на българо-турските отношения, икономическото сътрудничество, енергийната свързаност, сигурността по общата граница и регионалната стабилност. Двамата лидери ще обсъдят и актуални международни теми от взаимен интерес.

Румен Радев и външният министър на Турция обсъдиха предизвикателствата пред двете страни

Срещата идва в навечерието на форума на НАТО в Анкара, на който основни акценти ще бъдат укрепването на колективната отбрана, ситуацията в Черноморския регион, продължаващите конфликти в Близкия изток и повишаването на отбранителните способности на държавите от Алианса.

Очаква се разговорите между Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган да поставят акцент и върху координацията между двете съседни държави по въпроси, свързани със сигурността, миграцията и икономическите връзки в региона.

Редактор: Цветина Петкова