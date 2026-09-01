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Движението беше временно ограничено
Камион се запали на АМ "Тракия". Движението в активната лента при 51-вия километър на автомагистралата в посока София беше временно ограничено.
Преминаването се осъществяваше в скоростната лента. На място беше екип на „Пътна полиция“, който регулираше трафика.
Горящ камион блокира движението на магистрала „Тракия”
От Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.Редактор: Дарина Методиева
Източник: АПИ
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