Камион се запали на АМ "Тракия". Движението в активната лента при 51-вия километър на автомагистралата в посока София беше временно ограничено.

Преминаването се осъществяваше в скоростната лента. На място беше екип на „Пътна полиция“, който регулираше трафика.

Горящ камион блокира движението на магистрала „Тракия”

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.

Редактор: Дарина Методиева