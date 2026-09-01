Близо 2400 работещи ще преминат обучения за използване на изкуствен интелект и специализирани дигитални инструменти с европейско финансиране. Средствата се предоставят по проекта „Специфични умения за работната сила“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Агенцията по заетостта.

Одобрени за финансиране са 275 работодатели, които ще включат в обученията общо 2381 свои служители. За курсовете са предвидени над 3 млн. евро.

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Проектът позволява на компаниите да осигурят на служителите си специфични умения, необходими за конкретните им работни места и съобразени с дейността и потребностите на съответния бизнес. Сред тях са компетентности за работа с изкуствен интелект и различни специализирани дигитални решения.

Работодателите сами могат да изберат организацията, която да проведе обученията, както и периода за организиране на курсовете. Интересът към програмата е значителен. Само за четири седмици през май повече от 450 работодатели са заявили желание да се включат.

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До финансиране са допуснати 275 от кандидатите. Голяма част от останалите заявления не са били одобрени заради липса на необходимите документи или несъответствие с условията за участие. Има и заявления, внесени след изтичането на определения срок, както и такива, които впоследствие са били оттеглени от самите кандидати.

Общият бюджет на проекта „Специфични умения за работната сила“ надхвърля 13 млн. евро.

Заради големия интерес предстои да бъде отворен и втори прием. Информация за началото му ще бъде публикувана на сайта на Агенцията по заетостта. Работодателите ще могат да кандидатстват чрез бюрата по труда в цялата страна.

Редактор: Цветина Петкова