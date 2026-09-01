Държавата предприема първи конкретни стъпки за рестартиране на процеса по изграждането на Националната детска болница. Това заяви здравният министър Катя Ивкова след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на Националната детска болница.

„За да имаме гаранция, че в рамките на мандата ни ще бъде изградена Националната детска болница, е много важно държавата да влезе в своите функции. Това беше направено като първа стъпка още днес с междуведомствения съвет“, заяви Ивкова.

Ивкова подчерта, че в сегашното задание на Националната детска болница са планирани 20 операционни и даде за сравнение детската болница в Бургас, където са изградени само 4 такива.

По думите ѝ на заседанието е обсъден актуалният статус на проекта. Министърът посочи, че държавата се намира в ситуация, наследена от 2023 г., при която има определен терен, но на него все още не се извършва строителство.

„Другият неоспорим факт е, че има процедура във Върховния административен съд, тоест има правна безпътица“, посочи здравният министър.

Заради натрупаните проблеми е взето решение да бъде сменен съставът на Съвета на директорите на „Здравноинвестиционната компания за детска болница“.

„Детското здраве е приоритет на държавата и в съвсем кратки срокове ще рестартираме процеса, така че максимално бързо да се стартира проектът по изграждането на лечебното заведение“, заяви Ивкова.

Здравният министър очерта и друг сериозен проблем – липсата на достатъчно работа по медицинската част на проекта през последните години. По думите ѝ не е извършено необходимото планиране на медицинските кадри, които ще бъдат нужни за функционирането на Националната детска болница. Липсва и достатъчна комуникация с медицинските дружества и университетите.

Тя посочи, че единственото реализирано действие в тази посока е било осигуряването на средства от Европейския съюз за финансиране на специализации в дефицитни медицински специалности.

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че ще бъде изготвено ново задание за изграждането на Националната детска болница, тъй като според него досегашното предполага разходване на повече средства от необходимото. След това трябва да бъде проведена и нова тръжна процедура и да бъде разработен нов проект.

„Това задание предполага разхищение. Тоест просто да имаме детска болница, която ни върши работа, а предполага да даваме повече пари, отколкото е необходимо“, заяви Шишков.

По думите му един от основните проблеми през последните три години е не само забавянето на проекта, но и начинът, по който е било подготвено заданието. Министърът смята, че при реализацията му държавата би платила значително повече, без средствата да бъдат използвани достатъчно ефективно.

Именно това е една от причините процедурата да започне отначало. „Да направим нова тръжна процедура и да тръгнем още от самото начало с нов проект – причината е самото задание“, обясни регионалният министър.

Шишков подчерта, че заданието е ключовата част от подготовката на подобен проект, защото чрез него инвеститорът – в този случай държавата – определя какво точно трябва да бъде изградено.

„Заданието е най-важно, за да определи какво иска инвеститорът, какво иска държавата. В случая обаче сме имали един инвеститор, който не е пазил държавния интерес“, заяви той.

Регионалният министър обърна внимание и на финансовите последици от забавянето на големите инфраструктурни проекти в страната. Според него строителството, което е можело да започне през последните три-четири години, сега ще бъде значително по-скъпо заради натрупаната инфлация.

„Това, че някой не си направи труда да си свърши работата, започва да тежи още по-силно на бюджета на България. А когато има по-силно отражение върху бюджета на една държава, означава, че всички ние ще започнем да плащаме повече“, коментира Шишков.

По думите му повече време за губене няма и работата по проекта трябва да бъде ускорена. Вече са набелязани конкретни стъпки за подготовката на новото задание и организирането на новата процедура.

„Взели сме ясни и точни мерки как в най-кратки срокове ще направим ново задание и ще направим нова поръчка. Всеки изминал ден струва на нас, данъкоплатците“, заяви министърът.

Той посочи, че правителството има „изключително сериозен дълг“ да компенсира натрупаното през последните три-четири години забавяне в инфраструктурното развитие на страната.

Шишков увери, че работата по Националната детска болница и останалите ключови инфраструктурни проекти ще продължи активно. По думите му бездействието през предходните години вече води до значително по-висока цена за държавата.

„Това, което оставихме, това намерихме. Това започва да ни струва много, много по-скъпо. Така е, това е положението. Не се оплакваме, започваме да работим“, каза още регионалният министър.

Той допълни, че целта е всеки месец управляващите да представят публично напредъка по важните за държавата проекти и конкретно свършената работа по тях.

Припомняме, че днес стана ясно, че „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ е с изцяло ново ръководство . Новият изпълнителен директор е проф. Елена Пенева-Златкова. В Съвета на директорите като председател и заместник-председател влизат съответно Румен Цеков и Васил Раков. С решение от 28 август са освободени досегашният изпълнителен директор Десислава Малинова, както и членовете на Съвета на директорите Стефан Аспарухов и Славена Костова.

„За последните няколко месеци 2 или 3 пъти проведохме срещи с г-жа Малинова, на които съм обръщала внимание на пропуските, които са имали в рамките на Съвета на директорите. Действала съм в рамките на закона и прозрачно”, коментира Катя Ивкова за освобождаването на старото ръководство.

Редактор: Дарина Методиева