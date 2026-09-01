„Здравната инвестиционна компания за детска болница“ е с изцяло ново ръководство. Това е поредна кадрова промяна, предприета от здравния министър Катя Ивкова. Държавното дружество е отговорно за реализацията на проекта за изграждане на Национална детска болница.

Новият изпълнителен директор е проф. Елена Пенева-Златкова. В Съвета на директорите като председател и заместник-председател влизат съответно Румен Цеков и Васил Раков. С решение от 28 август са освободени досегашният изпълнителен директор Десислава Малинова, както и членовете на Съвета на директорите Стефан Аспарухов и Славена Костова.

Междуведомствен съвет рестартира проекта за Националната детска болница

Промяната идва на фона на продължаващата работа по проекта за Национална детска болница, чието изграждане е сред основните ангажименти на държавата в здравеопазването. Новото ръководство ще поеме управлението на дружеството, което трябва да координира реализацията на инвестицията.