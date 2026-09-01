През призмата на комуникацията Андрей Гюров и Георги Кандев звучаха автентично – като себе си, като експертизата си. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS пиар експертът Арман Бабикян по повод официалното обявление на кандидатурите за президент и вицепрезидент на двамата. Отделен е въпросът какво послание изпратиха към хората и дали то се харесва, допълни той.

Според социолога Юрий Павлов доколко тази кандидатура ще стигне до избиратели извън традиционните на т. нар. градска десница все още е рано да се каже от социологическа гледна точка.

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара

Политологът проф. Румяна Коларова каза, че Гюров и Кандев не са казали нещо повече от това, което вече се знае към този момент и това, че са себе си, не означава че са силни президентски кандидати, защото не е ясно доколко Гюров е очакваната кандидатура на избирателите за автентичен президент. „Гюров трябва да промени имиджа си. Големият въпрос е доколко той е тръгнал да прави това. В тези първи въвеждащи послания това не може да се установи”, коментира проф. Коларова.

Интересно е до каква степен и как хората възприемат съдържанието в социалните мрежи, чрез което се представяше като служебен премиер Гюров, коментира Бабикян. „Тези рийлове може би ги приземяват в някаква степен, за да знаят хората, че и те са човеци, че имат навици, различни от управленските“, посочи пиар експертът.

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Според проф. Коларова кандидатурата за вицепрезидент, която ще излъчи президентът Илияна Йотова, е от много голямо значение и може да ѝ коства електорална загуба. „За мен най-притеснителното и неестественото, което намирам в кандидатурата на Йотова, е, че тя заяви, че чак другата седмица ще разберем кой е ръководителят на нейния инициативен комитет. Това прави недобро впечатление. Що се отнася до вицепрезидента - големият въпрос е дали тя ще направи реверанс към „Прогресивна България“, или към една по-националистически ориентирана, но центристки позиционирана в политиката група общественици или публични фигури“, коментира политологът.

Юрий Павлов обаче смята, че кандидатурата за вицепрезидент, която ще обяви Илияна Йотова, няма чак такова значение, освен ако не е някоя фигура с прекалено радикален образ, която да отблъсне центристкия избирател. „Най-доброто за кандидата за вицепрезидент би било да стои малко на заден план и да остави главната роля в кампанията на Йотова“, посочи той и допълни, че ключовото в следващите дни ще е дали ГЕРБ ще обяви свой кандидат.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова