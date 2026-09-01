Септември се очертава по-топъл от обичайното за сезона, като средните месечни температури в страната ще бъдат над климатичните норми, сочи месечната прогноза на НИМХ.

Обичайните средни температури за септември в по-голямата част от България са между 17 и 20 градуса, а в планинските райони - между 3 и 10 градуса. Тази година обаче стойностите се очаква да бъдат по-високи.

Най-топлите дни през месеца ще донесат температури между 31 и 36 градуса. Най-ниските стойности ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса, като по Черноморието ще останат по-високи. Във високите полета на Западна България обаче през отделни дни от втората половина на септември температурите могат да паднат и под този диапазон.

Месецът се очаква да бъде и сравнително сух. Общото количество на валежите ще бъде около или под нормата. За равнинните части на страната климатичната норма е между 40 и 60 литра на квадратен метър, докато в планинските и припланинските райони тя варира между 60 и 80 литра на квадратен метър.

През по-голямата част от първото десетдневие, както и в началото на второто, над страната ще доминира слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, но съществени валежи не се очакват. Все пак метеоролозите не изключват възможността на отделни места да има краткотрайни превалявания.

По-голяма вероятност за преминаване на атмосферни смущения има около 3-4, 7-8 и 12-13 септември. Тогава се очаква временно усилване на вятъра и развитие на по-мощна купесто-дъждовна облачност.

В тези периоди са възможни краткотрайни валежи, които на места временно ще бъдат интензивни и ще бъдат придружени от гръмотевични бури. След преминаването на атмосферните смущения ще последват краткотрайни захлаждания. Въпреки тях средните температури за периода ще останат по-високи от обичайните за това време на годината.

След това, до края на второто и през третото десетдневие на септември, прогнозата е за предимно сухо и спокойно време. В сутрешните часове ще има условия за ниска облачност, докато през деня ще преобладават многото слънчеви часове.

Температурите и през тази част от месеца се очаква да останат над климатичните норми.

Междувременно през септември настъпва и астрономическата есен. Есенното равноденствие тази година ще бъде на 23 септември в 03:05 часа, когато официално започва новият астрономически сезон.