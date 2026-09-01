Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41,60 евро за мегаватчас. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС.

Въпреки увеличението българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари.

Природният газ поскъпва с 5,5% през септември

Основна роля за това има азерският газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан, твърдят от КЕВР.

Редактор: Цвета Лазаркова