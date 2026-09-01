Насилието от и върху деца налага изменение на законодателството и разработване на допълнителни мерки за превенция. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която откри заседанието на Националния съвет за закрила на детето.

Тя припомни, че в управленската програма на правителството е заложена нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, както и приемането на Национална стратегия за детето.

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Ефремова определи като потресаващи последните случаи на насилие от и спрямо деца, които не оставят безучастна нито една институция, нито един човек в обществото. „Пред нас стоят два въпроса: „Справя ли се държавата, когато говори за борба с насилието от и върху деца?“ и „Държавата ли е единственият отговорник за това, което се случва с нашите деца?“, обърна се министърът към участниците в заседанието.

Според нея няма как да се очаква една отделна структура самостоятелно да се справи с това „бедствие“. Необходими са съвместни действия от страна на държавата, неправителствения сектор, но и включване на децата в търсенето на решения и връщане на доверието на родителите в институциите.

„Колкото и координационни механизми да разработим, ако нямаме на своя страна родителите и децата, няма как да постигнем успех“, категорична е Ефремова. Според нея връщането на доверието в институциите, в т.ч. към социалните работници и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), които са на първа линия във всеки отделен случай, е ключово за справяне с пандемията от насилие.

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Министърът подчерта и ролята на децата във взимането на решения за превенция и борба с насилието. „Децата имат какво да ни кажат, на какво да ни научат, така че да сме по-добри в разработването на конкретните политики, насочени специално към тях“, заяви тя. Децата са важни партньори в реализацията на всички активности, защото посланията на институциите най-лесно могат да достигнат до връстниците им чрез тях.

По време на заседанието на Националния съвет за закрила на детето беше одобрен Отчетът за осъществените дейности и мерки от Плана за 2025 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.) и Решение за създаване на нова Програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2027 – 2030 г. В Националния съвет за закрила на детето участват всички отговорни институции, представители на местната власт, неправителствения сектор и децата от Съвета на децата към ДАЗД.

Редактор: Никола Тунев