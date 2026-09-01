Няма риск за националната сигурност заради американските самолети на летището в София. Това увери министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Два американски военнотранспортни самолета са кацнали на летище „Васил Левски“ в София рано тази сутрин. Машините били забелязани около 7:00 часа, съобщи по-рано „24 часа“.

Два американски военни самолета кацнаха на летище „Васил Левски“ в София

„Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзни държави", разясни военният министър. „Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес", обясни Стоянов.

Той присъства на откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия „Г. С. Раковски".

Редактор: Ина Григорова