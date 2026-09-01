За днес и за следващите два дни пожарният индекс е много висок за северната част на страната, както и за източната половина, но пожарните екипи са на разположение. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

„В Югозападна България към настоящия момент не очакваме да има проблеми, въпреки че през последните дни имахме интензивна гръмотевична дейност и няколко пожара, които са на труднодостъпни места в Рила, където колегите продължават да работят и в момента. Може да се каже, че пожарът там е овладян, вчера използвахме товарен дрон за първи път, на който е разположена кофа с обем 80 л. Огнеборците успяха да налеят повече от 2500 л в огнището на пожара, но термокамерите все още показват, че има огнища, които тлеят, затова през днешния ден ще продължи работата“, посочи комисар Джартов.

Продължава гасенето на огъня в Рила

По думите му има възможност с част от икономиите, които са направени по проект по околна среда да бъдат закупени още такива дронове, но в момента се тества доколко е ефективен и лесен за управление, както и доколко се отразява въздействието му върху пожара. „За по-големи пожари това количество е недостатъчно, но за локални огнища, където достъпът е невъзможен, върши чудесна работа“, каза той.

Директорът на ГД ПБЗН обърна внимание, че сезонът на наводненията тази година е настъпил по-рано. По думите му, пожарите оказват своето влияние като последствия и има ефект на доминото. „Имаме изгоряла растителност, няма какво да задържа количествата валежи, които падат в планината и затова последиците са по-тежки“, обясни той.

Потушен е пожар край тополвградското село Орешник, четири пожарни остават на място (СНИМКИ)

„Тази година нашата организация беше по-добра, всички екипи на пожарната, на горските служители, доброволци, военнослужещи бяха на терен непрекъснато. Около 25% по-малко са пожарите на открито, което за нас е показател, че този сезон е бил по-спокоен в сравнение с предишните два. Прави впечатление и че пожарите, които бяха на площ около 10 хил. декара бяха единици, в сравнение с предходните две години“, допълни още комисар Джартов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова