Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (01.09.2026 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (01.09.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (01.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (01.09.2026 - сутрешна) 01 септември 2026 07:17 Прогноза за времето (31.08.2026 - следобедна) Прогноза за времето (31.08.2026 - обедна) Прогноза за времето (31.08.2026 - сутрешна) Септември идва с жега и бури Средни температури между 17 и 20 градуса: Какво ще бъде времето през септември Прогноза за времето (30.08.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Мария Барабашка Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Два американски военни самолета кацнаха на летище „Васил Левски“ в София От днес избираме сами инвестиционната стратегия за втората си пенсия Слабо повишение на нивото на Дунав по българския участък, кораб заседна край Батин Централната избирателна комисия започва подготовката за президентските избори Каква е равносметката от летния туристически сезон у нас Тодор Джиков: Искаме да има яснота при определянето на надценките на храните Втори нов влак стана обект на вандализъм в Перник Очаква ли се тежка зима заради цените на газа и петрола Дрон патрулира над пътищата във Варна срещу рискови шофьори Горещо време във вторник, температурите достигат до 36 градуса Правителството съкращава разходите за персонал с 10% Природният газ у нас поскъпва с 5,5% Гюров и Кандев влизат в надпреварата за "Дондуков" 2 Продължава разследването на убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон" Тежките ученически раници крият риск за здравето на децата Катастрофа на бул. „Черни връх” в София, има пострадал (СНИМКИ) БДЖ пуска в движение първите електрически влакове „Алстом” (СНИМКИ) Реформата в системата на МОСВ цели по-ефективен контрол и повече експертен ресурс за опазване на околната среда Светла Несторова: Осигурените не могат да загубят натрупаните си брутни вноски АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността на 5-и блок Август 2026 г. е четвъртият най-топъл от близо век и най-сухият от 1988 г. Как ще се промени „Арена Бургас“, за да отговори на изискванията на „Евровизия“ Промените във втория пенсионен стълб влизат в сила от 1 септември Над 360 000 евро за защита на рибните стопанства от рибоядни видове Моторист е с опасност за живота след сблъсък с микробус във Великотърновско Откриха тяло на новородено бебе в депо за отпадъци в Пловдивско МФ публикува данните за изпълнението на бюджета към юли: Дефицитът е 1,8% Трима души са с потвърдени проби за антракс в Ловешко Тир скъса мантинелата на „Тракия“, движението към София е затруднено Прогноза за времето (31.08.2026 - следобедна) Александър Томов се кандидатира за президент БАБХ спря над 17,5 тона грозде от Турция с наднормени остатъци от пестициди Община Русе получава 3,8 млн. евро европейско финансиране Катастрофа между камион и лек автомобил край Симитли, образува се задръстване Какви почивки ще имат учениците през новата учебна година Иван Демерджиев заминава на работно посещение в Полша Мъж стреля с пистолет от кола по време на сватба в Стара Загора Издирват 78-годишна жена от Пернишко Оправдано ли е спирането на топлата вода в над 10 столични квартала Пиян мъж открадна самолет и навлезе в забранената зона край АЕЦ „Пакш“ Жена нападна и рани с коса мъж в Старозагорско Експертизите по делото „Слънчев бряг“: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститори Волтова дъга удари и уби мъж в Кюстендилско Гърция изгражда система за противовъздушна отбрана с Израел за над 3 млрд. евро Италия удължава с 15 дни проверките по границите с Испания по въздух и по море Съдът глоби мъжа, който опита да прегази екип на NOVA в Ловешко ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА