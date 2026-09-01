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Централната избирателна комисия започва подготовката за президентските избори
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Тодор Джиков: Искаме да има яснота при определянето на надценките на храните
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Александър Томов се кандидатира за президент
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Община Русе получава 3,8 млн. евро европейско финансиране
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Г-20 обсъжда световната икономика, САЩ готвят нови санкции срещу Иран
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Андрей Гюров обявява кандидатурата си за президент във вторник
Инициативен комитет ще представи номинациите в Гоце Делчев
Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за "Дондуков" 2.
Днес инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вицепрезидент в родния им град Гоце Делчев.
Александър Томов се кандидатира за президент
Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията.Редактор: Цвета Лазаркова
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