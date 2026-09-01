Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за "Дондуков" 2.

Днес инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вицепрезидент в родния им град Гоце Делчев.

Александър Томов се кандидатира за президент

Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията.

Редактор: Цвета Лазаркова