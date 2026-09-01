„От „Прогресивна България“ вярваме в качествата на президента Илияна Йотова. Отношението ни към избора на вицепрезидент се свежда до това да подкрепим нейния избор“. Това заяви депутатът Здравко Марков в ефира на „Твоят ден“.

Той подчерта, че лично не е участвал в консултации за кандидатурата, но предполага, че партийното ръководство е водило разговори. „Ние сме твърдо уверени в качествата и в далновидността на Йотова, така че тя да подбере най-добрия кандидат за поста“, каза Марков.

Той уточни, че в партията няма колебание относно подкрепата за Йотова. Народният представител заяви, че очаква българските граждани да я разпознаят като подходящия кандидат, защото, по думите му, тя е доказала в годините, че работи и поставя на първо място националния интерес преди всичко. По повод спекулациите за името на бъдещия кандидат-вицепрезидент той беше категоричен: „Директно ви казвам, че не знам. Този избор е на госпожа Йотова.“

Александър Томов се кандидатира за президент

Марков коментира и подготовката на бюджета за 2027 г. Той определи финансовата рамка като една от темите, към които вече има „огромни очаквания“, като акцентът според него ще бъде върху размера на дефицита. „На масата стои бюджетът за 2027-а, на който също се възлагат огромни очаквания или поне дефицитът да не е такъв, какъвто беше представен за 2026-а“, заяви депутатът.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова