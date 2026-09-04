Премиерът Румен Радев ще се срещне със словашкия министър-председател Роберт Фицо. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво. Официалната церемония ще започне в 10:30 на площад “Свети Александър Невски”.



Срещата помежду им „на четири очи“ ще се състои в Министерския съвет. Какви ще бъдат набелязаните от тях акценти ще стане ясно на обяд, когато ще дадат брифинг за медиите.

Редактор: Ралица Атанасова