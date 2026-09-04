Слънчево и горещо време ни очаква през трите почивни дни около 6 септември. Валежи почти няма да има, а температурите ще останат типично летни и ще достигат до 36 градуса. Това прогнозира климатологът Симеон Матев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му тази година времето ще направи изключение от това, което често се случва около 5-6 септември, когато настъпва по-съществено разваляне на времето. „За разлика от много минали години, в които около 5-6 септември винаги или почти винаги се разваля времето, тази година няма да е точно така. Очертава се хубаво време“, обясни Матев.

Мощен полъх на есента в средата на септември

Основните атмосферни процеси през следващите дни ще останат в Северна Европа, докато южната половина на континента ще бъде под влиянието на високо атмосферно налягане. То ще осигури предимно слънчево и горещо време.

Към Балканите се насочва и топъл въздух от Северна Африка, който първоначално обхваща западната част на Средиземноморието, а впоследствие ще достигне Западните Балкани и България. В петък сутринта на места в страната имаше гръмотевични бури – в районите на Русе, Велико Търново и Разград, а валежи имаше и в Сливенско. Според климатолога този процес постепенно ще затихне и ще отстъпи място на слънчевото време.

Най-горещият ден от дългия уикенд се очаква да бъде събота. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.

В близост до България ще премине атмосферен фронт, но свързаната с него валежна зона няма да обхване страната. „Валежи у нас не се очакват. Напротив, ще бъде предимно слънчево и утрешният ден ще бъде и горещ“, прогнозира Матев.

В неделя и понеделник ще има леко понижение на температурите с около 2-3 градуса. Максималните стойности обаче ще останат високи за началото на септември - между 29 и 34 градуса.

По-осезаем ще бъде вятърът в неделя следобед и в понеделник. Малка вероятност за краткотрайни валежи има през нощта срещу понеделник по най-южното Черноморие – основно на юг от Приморско. Според Матев това няма да попречи съществено на хората, решили да прекарат почивните дни край морето.

Условията по Черноморието ще останат подходящи и за плаж. Температурата на морската вода край българското крайбрежие е между 25 и 27 градуса.

Още по-топло е Средиземно море, където водата на места достига около 30 градуса. Матев посочи, че дори в Северно море край Нидерландия температурата на водата е около 20 градуса. Лятното време обаче няма да продължи безкрайно. Според климатолога първите по-сериозни признаци на есента ще се появят към средата на месеца, но преходът няма да бъде рязък.

„Към края на следващата седмица ще дойде вече така очакваното есенно захлаждане. Задава се, но няма да е рязко“, обясни Матев.

Около 14-15 септември се очаква първата вълна на захлаждане, която ще донесе превалявания и понижение на температурите.

Втора промяна се очертава около 19-20 септември. Тогава, според прогнозата, температурите вече ще се доближат до по-характерните за есента стойности.

Август 2026 г. - вторият най-горещ в София за близо 140 години

Матев коментира и необичайно високите температури през изминалия месец. Данните от дългогодишните метеорологични наблюдения показват, че август 2026 г. се нарежда на второ място сред най-горещите августовски месеци в София за близо 140 години. „Миналият август, този, който свърши преди три-четири дни, е вторият най-горещ в метеорологичната история“, посочи климатологът.

Най-горещият август за столицата остава този от 1952 г., докато най-студеният за разглеждания период е регистриран през 1976 г.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Цветина Петкова