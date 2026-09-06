Сигналът до 112 е подаден минути след 11:00 часа

Пожар пламна в столичния квартал „Христо Ботев”. Сигналът до 112 е подаден в 11:06 часа.

На място са изпратени 4 пожарни автомобила.

Горят сухи треви и нерегламентирано сметище.

Няма пряка опасност за хората.


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