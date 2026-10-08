Нови данни за живота и личността на цар Самуил ще бъдат представени. Това ще се случи в рамките на пресконференция, организирана от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. В нея ще участват видни професори и доценти от БАН.

Предлагат държавни отличия за трима, допринесли за завръщането на тленните останки на цар Самуил и други български владетели



Тленните останки на царя се завърнаха в България след повече от 1000 години. Те бяха пренесени у нас с военния самолет „Спартан“, а хиляди хора ги посрещнаха на официалната държавна церемония в центъра на София.

Редактор: Габриела Павлова