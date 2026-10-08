Стопкадър: NOVA
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Спортни новини (07.10.2026 - късна)
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Спектакълът „Е.Е.” – между науката и необяснимото
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94% от използваните спринцовки в Пловдив съдържат фентанил, сочи проучване на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците
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Военният министър: Ще обследват с подводен дрон мястото, където потъна корабът със сирийски екипаж
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Три години от атаката на "Хамас": Протести, мемориални церемонии и шествия в Израел
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В Софийската синагога бяха отбелязани три години от атаката на „Хамас“ срещу Израел
Това ще се случи в рамките на пресконференция
Нови данни за живота и личността на цар Самуил ще бъдат представени. Това ще се случи в рамките на пресконференция, организирана от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. В нея ще участват видни професори и доценти от БАН.
Предлагат държавни отличия за трима, допринесли за завръщането на тленните останки на цар Самуил и други български владетели
Тленните останки на царя се завърнаха в България след повече от 1000 години. Те бяха пренесени у нас с военния самолет „Спартан“, а хиляди хора ги посрещнаха на официалната държавна церемония в центъра на София.
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