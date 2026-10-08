Депутатите с нов опит да изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той се очаква даде отговари на въпроси, относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Отложиха изслушването на вътрешния министър в НС заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив

Миналото изслушване беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Тогава Народното събрание отхвърли предложението на лидера на ДПС Делян Пеевски в дневния ред да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по въпроси, свързани с престъплението.

Редактор: Георги Иванов