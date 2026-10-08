Снимка: БГНЕС
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Какво беше обсъдено на КСНС - коментарите на политиците, участващи в него
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Румен Радев: Няма непосредствена заплаха за националната сигурност, но има рискове
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Политически консенсус или сблъсък: Каква трябва да е българската реакция след дроновата атака в Черно море
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Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море и повече антидрон системи за наблюдение
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Предлагат държавни отличия за трима, допринесли за завръщането на тленните останки на цар Самуил и други български владетели
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Опозицията поиска изслушване в Народното събрание заради атаките с дронове
Очаква се вътрешният министър да даде информация, свързана с обществени поръчки за мантинели
Депутатите с нов опит да изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той се очаква даде отговари на въпроси, относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
Отложиха изслушването на вътрешния министър в НС заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив
Миналото изслушване беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Тогава Народното събрание отхвърли предложението на лидера на ДПС Делян Пеевски в дневния ред да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по въпроси, свързани с престъплението.Редактор: Георги Иванов
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