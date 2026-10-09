Тайландската кралица Сутида за първи път пилотира сама изтребител, докато крал Маха наблюдаваше полета от земята.

Кралският двор разпространи видеоклип, показващ как Сутида управлява изтребител Грипен, който излетя от авиобаза в Южен Тайланд. След полета кралят ѝ връчи букет и почетен знак.

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Кралицата е преминала обучение, включително на симулатори, в съответствие със стандартите на Кралските тайландски военновъздушни сили. Сутида е започнала да лети през май 2010 година и има натрупани около 1200 летателни часа с различни типове самолети, включително Боинг 737. Тя е изпълнявала и функциите на втори пилот на краля по време на пътуванията му.

Редактор: Цветина Петкова