"Трябва да увеличим натиска над Русия, подготвяме нови санкции". Това каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя направи съвместно изявление пред журналисти с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и украинския президент Володимир Зеленски. Това стана преди началото на втория ден от заседанието на европейските лидери в Брюксел, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Фон дер Лайен каза, че санкциите няма да бъдат отменени, докато Русия не прекрати войната в Украйна.

"Естествено, че подкрепяме обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп "енергийно примирие". Но виждаме, че Русия не го спази дори за минута, а увеличава ударите. Русия прави всичко възможно да разруши украинската енергийна инфраструктура", каза Фон дер Лайен.

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По нейните думи целта е до края на годината Украйна да започне преговори по всички останали глави в предприсъединителните преговори с ЕС.

"Нашето послание към президента Зеленски е, че подкрепата на ЕС за Украйна остава все така силна", посочи Антонио Коща. "Не е време да оттегляме подкрепата за Киев, нито да облекчаваме санкциите срещу Русия. Време е да увеличим подкрепата и натиска, от решаващо значение е да накараме Русия да приеме прекратяване на огъня и да преговаря, за да прекрати войната. Време е за мир, а не за продължаване на тази война", обобщи Коща.

"Благодарен съм на ЕС за огромната подкрепа", каза Зеленски. "Не виждаме признаци руската страна да се стреми към прекратяване на войната", допълни той.

Редактор: Ина Григорова