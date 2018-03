Неизвестен мъж уби полицай и рани втори в американския град Помона, щата Калифорния, предаде БГНЕС.

По данни на местното полицейско управление правоохранителите са тръгнали след мъжа, след като с караваната си той е предизвикал катастрофа и се е опитал да избяга от местопрестъплението.

