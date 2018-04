Холивудският актьор Уил Ферел беше хоспитализиран, след като претърпя тежка катастрофа със своя джип, предава БГНЕС. Медиите съобщават, че инцидентът се е случил в Ориндж Каунти, Калифорния този четвъртък, докато актьорът се е връщал от стендъп-комедийно шоу в Сан Диего с приятели. Автомобилът му е бил блъснат от "Тойота" и се е превъртял на пътя, при което са пострадали Ферел, шофьорът му и двама негови приятели. За единият от тях се говори, че е жена, чието състояние е тежко.

Anchorman star Will Ferrell has been taken to hospital after being involved in a two-car accident in California https://t.co/gg7qJeSR1y pic.twitter.com/Uz3qSZInjU — Daily Express (@Daily_Express) 13 април 2018 г.

UPDATE: CHP says Will Ferrell was transported to Mission Hospital following crash in Mission Viejo; he's since been released https://t.co/3oBwzhzmZ2 pic.twitter.com/fmyD6WWtyr — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 13 април 2018 г.

От изявлението на мениджъра, представляващ Ферел, става ясно, че произшествието е било причинено от шофьора на "Тойота"-та, който е заспал зад волана. Той единствен е останал и невредим при инцидента.

Will Ferrell hurt in SUV crash on Interstate 5 https://t.co/42TXvp0p33 pic.twitter.com/QbCBU6oqsx — Los Angeles Times (@latimes) 13 април 2018 г.

MORE: Images show Will Ferrell apparently OK, talking on phone after SUV rollover crash https://t.co/JGSezQLR6a pic.twitter.com/22eNAbQqur — CBS Los Angeles (@CBSLA) 13 април 2018 г.

Калифорнийската пътна полиция по-късно пък увери, че нито шофьорът на Ферел, който е бил зад волана, нито този на "Тойота"-та са употребявали алкохол или наркотици.По последни данни комикът е вече изписан от болницата.

