Известен американски адвокат и активист за правата на хомосексуалните е починал, след като се е захванал в парк в Ню Йорк, за да протестира срещу щетите, причинени на планетата, предаде БГНЕС.

60-годишният Дейвид Бъкъл беше обявен за мъртъв, след като той се самозапали в парка "Проспект" в Бруклин в събота, съобщи "Ню Йорк Таймс".

Prominent attorney David Buckel died Saturday morning after setting himself on fire in a New York City park. https://t.co/kOOHsddsx5