Огромни наводнения в Анкара. Стихията отнесе камиони, автомобили и маси от заведения по улиците на турската столица.

Шестима души са ранени. Десетки автомобили са унищожени, а броят на наводнените магазини и частни домове още се уточнява.

Turkey: The biggest flood disaster in Ankara history. 05-05-2018 pic.twitter.com/YqTDDLKYQG

Река Марица преля в Турция, опустошавайки Одринско

Хората, които се виждат повлечени от водите на любителски записи, не са пострадали сериозно, обявиха от кметството на града.

Turkey's capital Ankara hit by unexpected flood due to heavy rainfall, 6 people slightly injured https://t.co/yiJRBi9Nlf pic.twitter.com/FV8U15buSb

Наводнението е предизвикано от кратък, но много интензивен дъжд.

Terrifying flash floods have struck the Turkish capital Ankara, turning a busy road into a fast-flowing river. #7News pic.twitter.com/EX59ZN09Ck