Mto legal ver tanta gente se unindo, comemorando e convivendo em harmonia, independente da nacionalidade. aqui as diferenças são deixadas de lado por um objetivo, a alegria de ver o time jogar numa Copa do Mundo ⚽️ Estou mto feliz em poder viver essa experiência e passar um pouquinho pra vcs! Acompanha lá no @labellamafiaTV e tb no @labellamafia . Muy bueno ver tanta gente uniéndose, conmemorando y conviviendo en armonía, independiente de la nacionalidad. aquí las diferencias se dejan de lado por un objetivo, la alegría de ver el equipo jugar el mundial 🌍 para ver más detalles @labellamafiaTV @labellamafia . So rad to see so many people coming together, celebrating and living together in harmony, regardless of nationality. Here the differences are set aside for a goal, the joy of watching teams playing at the World Cup ⚽ I'm so happy to be able to live this experience and show you a little bit! Check @labellamafiaTV @labellamafia #fitnessiseverywhere #sports #worldcup #russia2018 #labellamafiaworldtour Video @rafaeledison photo @yuribrasa

