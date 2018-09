Вулканът Етна напомни за себе си. Това стана с няколко зрелищни експлозии през последните дни. Активността накара властите в Сицилия да обявят жълт код за опасност.

Силни експлозии на вулкана Етна, степента на тревога е повишена

С други думи - наблюдението на вулкана ще бъде засилено и ще се задейства постоянен канал за връзка между геолозите в района на кратера и спасителните служби.

Вулкан изригна в зимен курорт в Чили (ВИДЕО)

Luckily I left my camera running in video recording on the balcony of our kitchen, when I brought my daughter to her summer school program this morning. And so I captured one of the quite powerful Strombolian explosions at #Etna's New Southeast Crater; 4 September 2018, 08:36 h pic.twitter.com/lipzOBQQj2