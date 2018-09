Четири души са убити и поне още толкова са ранени при стрелба в банка в центъра на Синсинати, САЩ, предаде БТА.

В Twitter полицията пусна съобщение, че се води разследване и че техен служител е участвал в инцидента.

Стрелбата се е случила във фоайето на банката и на рампа за товарене, съобщи полицията.

Breaking: Massive police presence after shooting at Fifth Third bank in Downtown Cincinnati. Fox19 is reporting that at least 2 people are dead and 4 others are in critical condition. pic.twitter.com/tN5PV0nrZP — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 6 септември 2018 г.

Местни медии съобщават, че няколко души са били простреляни и транспортирани до болница.

Live video and tweets from the shooting at Fifth Third Bank in Downtown Cincinnati https://t.co/CkAwZCSnQf — Enquirer (@Enquirer) 6 септември 2018 г.

По първоначална информация четири души са били приети в болница. Центърът на града беше отцепен, а на място имаше няколко линейки.

At least three people have been injured in a shooting in downtown Cincinnati, a police officer says. A suspect is in custody. https://t.co/Wjr6pzB5r7 pic.twitter.com/sk3iJiZm5w — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 6, 2018

Мъртъв е и нападателят, но не е ясно дали се е самоубил или са го убили полицаите.

