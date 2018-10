984-килограмова тиква спечели Световното първенство в Калифорния. Тя е отгледана от Стив Далетас, предаде БТА.

#Pumpkin or behemoth? With his 984 kg (2,170 lb), 554 cm (218 in) circumference pumpkin, Steve Daletas from Oregon wins the 45th annual Pumpkin Weigh-Off in Half Moon Bay, #California, the US pic.twitter.com/rKxVeP4flI