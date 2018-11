70-годишен ловец на покемони е истинска звезда в Тайван. Чен Сан-юан е изобретил уникално съоръжение, което поддържа 15 смартфона.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Той го монтира на кормилото на велосипеда си и тръгва на лов за виртуалните същества. В Тайван наричат Чен дядо Покемон. Местна телевизия направи репортаж за него, в който изчислява, че системата му от смартфони струва близо 5000 щатски долара.

Как да играем на Pokemon Go?

Тя се захранва от цял букет батерии, които дядо Покемон носи в предния багажник на велосипеда. Мъжът твърди, че започнал да лови покемони предимно от скука, след като се пенсионирал. Той обичал да кара колелото си и решил да комбинира двете занимания.

Mr. Chen is a 70 year old man from Taiwan who rides around on his bicycle collecting Pokémon.



He started with 7 phones, and he's now at 11. pic.twitter.com/nbLdNhVpdF