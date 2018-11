Полицията в Брюксел използва водно оръдие и сълзотворен газ срещу няколко стотици "жълти жилетки", събрали се в протест срещу бедността, предаде БТА. Местни медии уточняват от мястото на събитието, че протестиращите първи са проявили агресия, като са замервали служителите по сигурността с камъни, пиратки и димки. Досега са задържани около 60 души - заради носенето на забранени предмети, но и на очила за ски.

Засега мащабът на протеста не е голям. Мнозина от поддръжниците на "жълтите жилетки" се въздържаха да пътуват до столицата от опасения, че в него може да се намесят анархисти.

Говорител на полицията съобщи, че премиерът Шарл Мишел е готов да приеме представители на протестиращите. Час по-късно това бе опровергано от кабинета на премиера.

