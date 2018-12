Групата U2 оглави класацията на сп. "Форбс" за най-високоплатените музиканти благодарение на световното си турне "Joshua Tree" за годишнината от едноименния албум, съобщи Ройтерс.

Турнето допринесе за приходите от 118 милиона щатски долара на ирландската група от 1 юни 2017 г. до 1 юни 2018 г. В тези концерти музикантите включиха хитове от албума от 1987 г., сред които "Where the Streets Have No Name", "With or Without You" и "I Still Haven't Found What I'm Looking For". Приходите на U2 се оформиха и от новото турне "Experience+Innocence".

Британската група Coldplay е на второ място в класацията на "Форбс" за най-високоплатените музиканти с приходи от 115,5 милиона щатски долара, главно от турнето "A Head Full Of Dreams".

Стриймингите помогнаха на 27-годишния британски музикант Ед Шийран да заеме третото място със 110 милиона долара. Четвърти в класацията е Бруно Марс със 100 милиона долара, следван от Кейти Пери с 83 милиона долара.

Тейлър Суифт е шеста с 80 милиона долара. Джей Зи е седми със 76 милиона долара. Челната десетка се допълва от Guns N' Roses, Роджър Уотърс и Диди.