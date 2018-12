Новооткрито сляпо земноводно, което заравя главата си в земята, бе наречено на американския президент Доналд Тръмп заради коментарите му за климатичните промени, съобщи Би Би Си. Dermophis donaldtrumpi живее в Панама. Това е безкрако земноводно, криещо се предимно под земята. Името избра директорът на компанията EnviroBuild, който плати за това право на търг 25 000 щатски долара.

A British company named a newly discovered blind amphibian after Donald Trump, likening its behavior to the President's stance on climate change https://t.co/sfQ5ZVMsmG pic.twitter.com/YljNMTkuKX