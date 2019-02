Британският актьор Албърт Фини, номиниран пет пъти за награда "Оскар", почина на 82-годишна възраст след кратко боледуване, съобщи Асошиейтед прес.

JUST IN: British actor Albert Finney, the Academy Award-nominated star of films from "Tom Jones" to "Skyfall," has died at the age of 82. https://t.co/gTbgLJEXF7 pic.twitter.com/mGtHSlqpaP