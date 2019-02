Британска изпитателна мисия за почистване на космически боклук демонстрира харпун на орбита, предаде БТА.



Спътникът "Римув дебри" изстреля харпуна в цел. Видеозаписът на експеримента показва, че той се насочва право към нея толкова силно, че я чупи. Важното обаче е, че харпунът има куки, с които улавя целта и не й позволява да се отдалечи.

Главният учен на мисията проф. Алиети от университета на Съри каза, че експериментът е напълно успешен.



Проектът за почистване на космически отпадъци се изпълнява от миналата година. Той е с бюджет 13 милиона британски лири.

За 60 години в космоса са останали около 8000 тона материали, които се реят безцелно около планетата ни и са опасни за спътниците, осигуряващи важни услуги.

