Хиляди хора на благотворителен концерт за Венецуела в колумбийския пограничен град Кукута. Идеята да се съберат пари за хуманитарна помощ за страната е на британския милиардер Ричард Брансън. Мястото на събитието е избрано, защото там се намира края на граничен мост, през който опозицията има намерение да внесе тонове хуманитарна помощ в събота.

Концертите са на фона на сблъсъци и очаквано напрежение по-къно през съботния ден, когато опозицията може да опита да пробие блокадата на границите с Колумбия и Бразилия.

СНИМКИ ОТ КОНЦЕРТА ВИЖТЕ ТУК

Концертът в Колумбия, който включваше 35 испаноезични изпълнители, се състоя на моста "Тиендитас", свързващ Венецуела и Колумбия. Венецуелският опозиционен водач Хуан Гуайдо иска да използва този мост, за да започне днес да вкарва в страната си хуманитарна помощ.

Според Гуайдо, когото десетки страни признаха за временен президент на Венецуела, стотици хиляди хора във Венецуела са в риск заради недостиг на храна и лекарства, отбелязва ДПА. Но президентът Николас Мадуро, който се противопоставя на натиска да се оттегли от властта, разглежда хуманитарната помощ като претекст за военна интервенция на САЩ и не иска да я пропусне.

Концертът, който беше кръстен "Венецуела лайв ейд", има за цел в рамките на 60 дни да бъдат набрани 100 милиона долара за хуманитарна помощ. Брансън заяви, че концертът се е състоял "в ден на надежда". Певци призоваха за "свобода", докато публиката скандираше: "Правителството ще падне".

"Нашата надежда е, че властите във Венецуела ще видят тези страхотни хора, буквално стотици хиляди. И войниците ще постъпят правилно и ще пуснат тези толкова нужни лекарства, които са дарени от много държави в цяла Южна Америка", каза Брансън.

Поддръжниците на Николас Мадуро организираха контра събитие от другата страна на границата, в другия край на моста, който от две седмици е блокиран от венецуелски военни. Според Мадуро, участниците в концерта от колумбийска страна, извършват престъпление и дават одобрението си за военна интервенция.

Thousands gather on Colombian border for a blockbuster concert backed by British billionaire Richard Branson, which aimed to raise money to alleviate suffering in Venezuela.



The Venezuelan regime planned a competing concert across the border. https://t.co/Khb6v1E0YL pic.twitter.com/C6Hd46FwWh